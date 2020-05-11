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Маленькая принцесса: Шэрон Стоун нашла в архивах редкую фотографию из своего детства

Супермодель и актриса продемонстрировала поклонникам самый первый свой образ.

Маленькая принцесса: Шэрон Стоун нашла в архивах редкую фотографию из своего детства
Шэрон Стоун. Фото: globallookpress

Знаменитая топ-модель из 90-х Шэрон Стоун решила порадовать своих подписчиков в Instagram и продемонстрировала фотографию из своего далекого детства. В марте актрисе исполнилось 62 года, а на черно-белом кадре она предстает в виде совсем еще молодой девчушки, которая даже не подозревает о скорой всемирной известности.

Маленькая красотка настороженно смотрит в камеру, а на руках у нее белые перчатки. В качестве подписи к фотографии звезда отметила, что когда-то давно у нее уже был опыт сиделки, а также поблагодарила всех врачей и работников больниц, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Поклонники Стоун умилились фотографии и отметили, что кадр выглядит очень естественным и милым, а в девочке на фото с трудом можно опознать звезду.

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