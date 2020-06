«Это было действительно мощно»: Шэрон Стоун рассказала, как пережила удар молнии

62-летняя американская актриса Шэрон Стоун утверждает, что пережила удар молнии. По словам женщины, она гладила на своей кухне, когда ее с небес поразил заряд в миллиард вольт. Ее тело пролетело через всю комнату и столкнулось с холодильником.

Артистка потеряла сознание, а затем на кухню вошла ее мать Дороти 87 лет и привела ее в чувства, похлопав по щекам. Она же отвезла дочь в больницу на Беверли-Хиллз, там врачи сделали звезде электрокардиограмму и обнаружили, что электричество в теле Шэрон зашкаливает.

«В меня ударило молния. Вау, это было действительно мощно. Это произошло дома, у нас там собственная скважина. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. Молния ударила в скважину и прошибла меня через воду», — цитирует актрису издание The Sun.

Добавим, что это было не первое свидание Стоун со смертью. В 2004 году она рассказала Опре Уинфри, что видела «белый свет» и «людей из своего прошлого». Это произошло, когда голливудская звезда пришла на МРТ и неожиданно упала в обморок. Кстати, в этом году Шэрон собирается выпустить свою автобиографию под названием The Beauty of Living Twice («Красота второй жизни»).

Напомним, что актрисе давно надоело, что ее постоянно спрашивают о памятной сцене в фильме «Основной инстинкт». Звезду раздражает, что короткий эпизод из фильма прошлого века до сих пор «доминирует в ее жизни».