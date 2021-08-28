«Одобряете?»: ведущая «Дома-2» Ольга Орлова вышла в люди в золотистом платье 15-летней давности

Певица и телеведущая призналась, что у нее в гардеробе много вещей, которым десятки лет. И все их она носит.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова уже несколько лет ведет телешоу «Дом-2», где помогает одиноким участникам обрести пару для проекта и жизни. Сама красотка давно счастлива в отношениях с мужчиной старше нее, но рассказывать об этом не любит – считает, что личное должно быть скрыто от посторонних глаз.

Сейчас красотка Орлова отдыхает в итальянском Форте-деи-Марми. В первый же вечер по прилете на курорт девушка отправилась в ресторан. Для выхода в свет она нарядилась в золотистое силуэтное мини-платье. Оказалось, ему более 15 лет.

«Сколько лет живут вещи в вашем гардеробе? В моем точно не меньше 10-20 лет! И не только живут, но и служат мне верой и правдой! На мне платье, купленное минимум 15 лет назад, но я не считаю себя модницей, поэтому вполне спокойно ношу свой личный винтаж. Одобряете?», — спросила теледива.

Большинство фолловеров в комментариях отметили, что наряд невероятно красив и актуален. Более того, кто-то заметил, что таким отношением к вещам Орлова попала в еще один тренд десятилетия – осознанное потребление.

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