«Писк моды»: Васильев продемонстрировал красивое платье в актуальном оттенке зеленой меди

На подиуме «Модного приговора» (Первый канал) представили актуальное платье для выхода в свет. Его цвет и крой немало впечатлил ведущего программы Александра Васильева. Он рассыпался в комплиментах в адрес преображенной героини проекта, сравнив ее с феей, ундиной и жительницей озер.

«Этот замечательный оттенок зеленой меди с искрой напоминает мне модели конца 70-х годов. Еще каких-то пять лет назад такое платье бы выглядело безумно старомодным. Но сегодня на новом витке это писк моды. Прекрасным образом оно удлиняет и стройнит фигуру благодаря великолепным складкам юбки и завышенному положению пояса», — прокомментировал историк моды.

Отметим, что этой весной зеленый цвет считается фаворитом. Александр Васильев выделял среди прочих оттенков малахитово-изумрудный, который хорошо смотрится в деловых костюмах. А Эвелина Хромченко замечала, что очень популярны сейчас тона груши, нежной липы и нежной мяты.

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