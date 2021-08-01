«Подзагорела на морюшке»: Арсений Шульгин запечатлел дочку во время отдыха в Форте-Дей-Марми

Семья певицы Валерии в полном составе, включая маленькую внучку Селин, в эти дни отдыхает на итальянском курорте Форте-Дей-Марми, который обожают представители российского бомонда.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин утверждает, что его дочери Селин очень нравится в этом роскошном местечке – она, хоть и мала, но уже может оценить и прекрасный климат, и пейзажи курорта. В сторис микроблога молодой папочка поделился видео с участием дочери, на котором продемонстрировал, как она загорела.

«Так кайфует она вообще в таком климате, на морюшке. Подзагорели мы чуть-чуть», — ласково говорит молодой папа.

Во время летних каникул семья отметила очередную дату – крошке Селин первого августа исполнилось семь месяцев. Мама девочки напомнила об этом событии, опубликовав фото дочери в микроблоге.

«Наша сладенькая девочка. Селин 7 месяцев», — написала Лиана Шульгина под фото.

В честь маленького дня рождения дочери Арсений Шульгин и его жена Лиана отправились в Милан, вероятно, не только ради того, чтобы насладиться красотами города, а еще и на шопинг. Ведь оба известные шопоголики.

Смотрите также: