«Вот я родилась маленькой, и все»: Ольга Орлова высказалась о своих комплексах и росте

Как отметила телеведущая, надо всегда работать над собой.

Певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что долгие годы комплексовала по поводу своего небольшого роста. Причем ничего не могла с собой поделать.

«Есть комплексы, которые можно победить, работая над собой. Например, у меня всю жизнь был комплекс маленького роста. Сейчас он прошел. Ведь я с этим ничего не могу поделать, это вне зоны моего влияния. Вот я родилась маленькой, и все». Ольга Орлова

Как отметила Ольга Орлова, во все времена ценились высокие девушки. Она же всегда была «в конце очереди». С годами Орлова поняла, что ценность на самом деле заключается в другом. Она просто перестала комплексовать. По словам ведущей шоу «Дом-2», каждый человек должен научиться видеть в себе другие ценности, сообщает «АиФ».

Напомним, что Ольга Орлова одна из самых миниатюрных личностей из мира шоу-бизнеса на российском телевидении. Ее рост составляет всего 155 сантиметров.

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