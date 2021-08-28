Будущий зять звезды: 19-летняя дочка Екатерины Климовой показала своего бойфренда

Звезда сериалов «По законам военного времени» и «Молодежка» Екатерина Климова – четырежды мама. У актрисы театра и кино есть взрослая дочь Лиза от первого брака с Ильей Хорошиловым, два сына-подростка от Игоря Петренко и пятилетняя Белла, отцом которой является актер Гела Месхи.

Старшая дочь Климовой, 19-летняя Лиза Хорошилова учится в МГУ на журфаке. Девушка растет настоящей копией своей красотки-мамы, и старается не афишировать свою личную жизнь. Но на сей раз решила немного пооткровенничать и показала своего бойфренда.

Будущий зять звезды – ровесник Лизы. Его зовут Арсений Майоров, и девушка призналась, что привлекло ее в нем чувство юмора. Стоит отметить, что встречается пара уже достаточно долго. Еще на балу в Ломоносовской школе, где училась дочка актрисы, она была замечена в паре с этим юношей. Судя по всему, у молодых людей все серьезно, и не исключено, что скоро Екатерина Климова станет тещей.

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