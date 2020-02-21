17-летняя дочь Климовой пришла на школьный бал со своим бойфрендом

Для вечера Елизавета Хорошилова выбрала платье на бретельках с пышной юбкой.

17-летняя дочка Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова — Елизавета — учится в выпускном классе. В этом году девушка не только оканчивает Ломоносовскую школу, но и получает аттестат зрелости.

В одном из интервью актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что она не оказывает на дочь давления там, где речь заходит о выборе будущей профессий. Так, наследница знаменитости отказалась от идеи поступать в театральный вуз. Девушка планировала связать свою судьбу с журналистикой, став студенткой МГУ.

К слову, на факультете международной журналистики МГИМО учится 20-летняя дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон — Стефания.

На личной страничке в Instagram Елизавета опубликовала отчетные снимки с праздничного вечера. Дочка Климовой побывала на школьном балу вместе со своим молодым человеком.

Для вечера наследница актрисы выбрала платье на бретельках с пышной юбкой. Девушка отдала предпочтение серебристому оттенку. Спутник Хорошиловой позировал перед объективами фотокамер в классическом брючном костюме, белой сорочке и бабочке.

«Ломоносовский бал! Событие, которое объединяет педагогов, учеников и их родителей. Прекрасная традиция! Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье…», — отметила Климова.

Напомним, что у Екатерины четверо детей. Помимо 17-летней дочки Елизаветы, она воспитывает тринадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея от актера Игоря Петренко. В браке с Гелой Месхи на свет появилась крошка Белла, в сентябре ей исполнилось четыре года.