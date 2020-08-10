Загорелый шатен с родинкой на щеке: Климова прогулялась по «Зарядью» с 13-летним сыном от Петренко

42-летняя Екатерина Климова вместе с сыном прогулялась по парку «Зарядье». Свой уикенд актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посвятила экскурсии по Москве. Компанию звездной маме составил тринадцатилетний Матвей. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Игоря Петренко поделилась свежим селфи с сыном. Из ребенка наследник актрисы превратился в мальчика-подростка. От своей мамы он унаследовал оттенок волос и темный тон кожи.

На снимке с Екатериной ее сын Матвей предстал загорелым шатеном с родинкой на щеке. Бывший муж Климовой, Гела Месхи, говоря о наследниках своей избранницы, утверждал, что дети актрисы растут очень вдумчивыми, серьезными, ответственными и не позволяют себе грубить взрослым.

Екатерина подметила, что воспринимает как нарушение личного пространства то обстоятельство, если ее дети начинают плохо учиться, а ее саму из-за этого вызывают в школу. Как говорит актриса, каждый должен выполнять свою работу, не доставляя другим членам семьи дискомфорта и лишних проблем.

Она обеспечивает отпрысков всем необходимым, а они, в свою очередь, должны добросовестно относиться к учебе. В таком случае их маме не придется тратить собственное время на то, чтобы разбираться с их успеваемостью по урокам и выслушивать критику преподавательского состава.