Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Смешанные чувства»: Алсу подчеркнула выдающуюся грудь в обтягивающем кипенно-белом топе

Певица Алсу проводит последние дни лета в Нью-Йорке.

«Смешанные чувства»: Алсу подчеркнула выдающуюся грудь в обтягивающем кипенно-белом топе
Певица Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Популярная вокалистка Алсу в эти дни находится за океаном. Конец августа звезда проводит в Америке, в одном из самых крупных и известных городов мира – Нью-Йорке.

Знаменитость уже успела продемонстрировать не один трендовый наряд. В ярких аутфитах певица Алсу отправляется на прогулки по Нью-Йорку.

На этот раз звезда продемонстрировала вполне классическую подачу, известную всем со школьных времен – белый верх, темный низ.

Певица Алсу поделилась в микроблоге снимком, который сделала в одном из ресторанчиков Нью-Йорка. Для похода в заведение общепита она облачилась в кипенно-белый топ, который обтянул ее фигуру, акцентировав пышную грудь Алсу. Майку она сочетала с темно-синими брюками с завышенной талией. Образ певица дополнила бейсболкой и сумочкой на цепочке.

«Пятница, Нью-Йорк. Смешанные чувства. Последние деньки лета», — подписала снимок Алсу.

Алсу сочетала белый верх и темный низ
Алсу сочетала белый верх и темный низ. Фото: instagram.com/alsou_a/

«Вай, мама, кто это? Вся из сусального золота», «Шикарно выглядишь!», «Какой крутой образ. Не хватает дерзких фотосессий, как лет 18 назад», «Была красотулей. Сейчас, как все — грудь, фильтры, губки. Хорошо, что все в меру», — отреагировали на фото подписчики Алсу.

Смотрите также

Тэги

Алсубольшая грудьбрюкиНью-Йоркпевица АлсуСША