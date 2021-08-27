«Смешанные чувства»: Алсу подчеркнула выдающуюся грудь в обтягивающем кипенно-белом топе

Популярная вокалистка Алсу в эти дни находится за океаном. Конец августа звезда проводит в Америке, в одном из самых крупных и известных городов мира – Нью-Йорке.

Знаменитость уже успела продемонстрировать не один трендовый наряд. В ярких аутфитах певица Алсу отправляется на прогулки по Нью-Йорку.

На этот раз звезда продемонстрировала вполне классическую подачу, известную всем со школьных времен – белый верх, темный низ.

Певица Алсу поделилась в микроблоге снимком, который сделала в одном из ресторанчиков Нью-Йорка. Для похода в заведение общепита она облачилась в кипенно-белый топ, который обтянул ее фигуру, акцентировав пышную грудь Алсу. Майку она сочетала с темно-синими брюками с завышенной талией. Образ певица дополнила бейсболкой и сумочкой на цепочке.

«Пятница, Нью-Йорк. Смешанные чувства. Последние деньки лета», — подписала снимок Алсу.

«Вай, мама, кто это? Вся из сусального золота», «Шикарно выглядишь!», «Какой крутой образ. Не хватает дерзких фотосессий, как лет 18 назад», «Была красотулей. Сейчас, как все — грудь, фильтры, губки. Хорошо, что все в меру», — отреагировали на фото подписчики Алсу.

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