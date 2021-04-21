«Пророческое фото»: Черкасов показал снимок ведущих «Дома-2», на котором нет Бузовой

Кадр был сделан в декабре прошлого года перед закрытием проекта.

Проект «Дом-2» на этой неделе вернулся в эфиры, теперь поклонники реалити-шоу могут следить за жизнью участников на телеканале «Ю». На «Дом-2. Новая любовь» вернулись звездные «старички» и пришли абсолютно новые персонажи.

Прежними остались ведущие проекта — все, кроме Ольги Бузовой. Звезда сначала дала согласие вести новый «Дом-2», были записаны проморолики с ее участием. Но затем Ольга Бузова изменила свое решение и объявила, что завершает карьеру на проекте.

Андрей Черкасов нашел в своих архивах снимок, которым в декабре прошлого года он прощался в Сети с телезрителями, – именно тогда «Дом-2» закрывался, а ведущие были уволены.

На фото по какой-то причине запечатлены только четверо ведущих проекта, в кадре нет Ольги Бузовой.

«Пророческое фото, — прокомментировал Андрей Черкасов. — Мы сделали этот снимок 24 декабря 2020 года на прощальном шоу «Дом-2», зная, что с нового года нашей программы не будет и неизвестно, когда и где она возродится, и кто из ведущих будет в строю».

Именно таким составом, как на фото, они и приступили к работе.

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