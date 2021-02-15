«Не стало моего отца»: уволенный из «Дома-2» Андрей Черкасов объяснил, почему не празднует День влюбленных

Бывший ведущий проекта «Дом-2» Андрей Черкасов признался в Instagram, что в его семье не принято праздновать День святого Валентина. 14 февраля он и его жена Кристина Черкасова отказываются от приглашений друзей пойти в ресторан и повеселиться. Дело в том, что в этот день девять лет назад не стало отца Андрея Черкасова, и молодой человек полагает, что радоваться – значит проявлять неуважение к памяти человека, создавшего эту семью.

«И я благодарен своей жене, что она с пониманием относится к тому, что в этот день не получает того внимания, которое получают ее подруги 14 февраля от своих мужчин», — написал в Instagram Андрей Черкасов.

Он рассказал, что в этот день вместе с мамой всегда посещает могилу отца, какой бы ни была погода за окном.

«Нельзя искать себе оправданий и отговорок. До могилки пришлось прокапывать дорожку сквозь сугробы снега. Померзнуть, но ведь это лишь малая часть того, что может сделать сын ради своего отца», — уверен Андрей Черкасов.

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