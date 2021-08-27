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Уставшая, но очень милая: Арзамасова восхитила поклонников, показав, как выглядит через две недели после родов

Актриса Лиза Арзамасова наслаждается первыми днями долгожданного материнства.

Уставшая, но очень милая: Арзамасова восхитила поклонников, показав, как выглядит через две недели после родов
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Всего две недели назад актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой, родив своему супругу, прославленному фигуристу и создателю ледовых шоу Илье Авербуху, сына.

Первые дни с маленьким ребенком всегда самые трудные, но и самые прекрасные – нежные и трепетные.

Лиза Арзамасова показала в микроблоге, как выглядит через две недели после появления сына на свет. Молодая мама запечатлелась в одной из комнат подмосковного особняка. Рядом с ней – люлька, в которой лежит кроха.

Облаченная в домашний костюм сливочного оттенка, с распущенными волосами, Лиза Арзамасова на фото выглядит немного уставшей, но при этом все же невероятно милой. Это тут же заметили поклонники актрисы. В комментариях под фото Лизы Арзамасовой с сыном они восхищаются молодой мамочкой.

«Лиза, вы прекрасны! Наслаждайтесь каждой минутой с ребенком. Дети так быстро растут», «Столько света от этой фотографии, город можно осветить», «Милая, нежная мамочка и кроха», «Веет нежностью и добротой», «Боже, боже! Какие вы! Как из мультика! Из диснеевской сказки!» — высказываются в Сети.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Новорожденного наследника пара назвала Львом.

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