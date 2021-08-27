Поясок на тонкой талии: недавно родившая Арзамасова покрасовалась в зауженных брюках и клетчатой рубашке на фото с сыном

Актриса Лиза Арзамасова, всего две недели назад ставшая мамой, продемонстрировала стройную фигуру.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова во время беременности переживала по поводу набранных килограммов, давая понять, что ее очень пугает лишний вес, который может остаться с ней после родов.

Арзамасова явно ностальгировала по тому периоду, когда была тонкой и звонкой. Она показывала в микроблоге снимки себя худышки, говоря о том, что этим летом уже не будет стройной.

Но судя по всему, волновалась Лиза Арзамасова совершенно напрасно. Снимки, которые она демонстрирует в микроблоге сейчас, после рождения сына, наглядно показывают, что актриса все так же стройна, словно не было ни беременности, ни родов.

Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в интерьере загородного дома. Рядом с мамочкой в белоснежной люльке лежит маленький сын.

Лиза Арзамасова оделась в тон интерьеру комнаты, в которой позирует. На актрисе узкие брючки и рубашка, подхваченная пояском на талии.

Подписчики Лизы Арзамасовой удивились тому, как прекрасно она выглядит всего через две недели после родов.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Счастливые родители назвали своего малыша Левушкой.

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