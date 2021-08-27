Поясок на тонкой талии: недавно родившая Арзамасова покрасовалась в зауженных брюках и клетчатой рубашке на фото с сыном

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова во время беременности переживала по поводу набранных килограммов, давая понять, что ее очень пугает лишний вес, который может остаться с ней после родов.
Арзамасова явно ностальгировала по тому периоду, когда была тонкой и звонкой. Она показывала в микроблоге снимки себя худышки, говоря о том, что этим летом уже не будет стройной.
Но судя по всему, волновалась Лиза Арзамасова совершенно напрасно. Снимки, которые она демонстрирует в микроблоге сейчас, после рождения сына, наглядно показывают, что актриса все так же стройна, словно не было ни беременности, ни родов.
Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в интерьере загородного дома. Рядом с мамочкой в белоснежной люльке лежит маленький сын.
Лиза Арзамасова оделась в тон интерьеру комнаты, в которой позирует. На актрисе узкие брючки и рубашка, подхваченная пояском на талии.
Подписчики Лизы Арзамасовой удивились тому, как прекрасно она выглядит всего через две недели после родов.
Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Счастливые родители назвали своего малыша Левушкой.