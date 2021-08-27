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Поясок на тонкой талии: недавно родившая Арзамасова покрасовалась в зауженных брюках и клетчатой рубашке на фото с сыном

Актриса Лиза Арзамасова, всего две недели назад ставшая мамой, продемонстрировала стройную фигуру.

Поясок на тонкой талии: недавно родившая Арзамасова покрасовалась в зауженных брюках и клетчатой рубашке на фото с сыном
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова во время беременности переживала по поводу набранных килограммов, давая понять, что ее очень пугает лишний вес, который может остаться с ней после родов.

Арзамасова явно ностальгировала по тому периоду, когда была тонкой и звонкой. Она показывала в микроблоге снимки себя худышки, говоря о том, что этим летом уже не будет стройной.

Но судя по всему, волновалась Лиза Арзамасова совершенно напрасно. Снимки, которые она демонстрирует в микроблоге сейчас, после рождения сына, наглядно показывают, что актриса все так же стройна, словно не было ни беременности, ни родов.

Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в интерьере загородного дома. Рядом с мамочкой в белоснежной люльке лежит маленький сын.

Лиза Арзамасова оделась в тон интерьеру комнаты, в которой позирует. На актрисе узкие брючки и рубашка, подхваченная пояском на талии.

Подписчики Лизы Арзамасовой удивились тому, как прекрасно она выглядит всего через две недели после родов.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Счастливые родители назвали своего малыша Левушкой.

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