Панорамные окна, римские шторы, пастельные тона: Арзамасова предстала с новорожденным сыном в интерьерах загородного дома

Молодая мама Лиза Арзамасова и ее двухнедельный малыш живут в подмосковном особняке. Илья Авербух обеспечил жене и крохе-сыну идеальные условия.

В прошлое воскресенье, 22 августа, прославленный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух забрал из роддома молодую супругу, актрису Лизу Арзамасову и новорожденного сына Льва.

Мама и ее малыш больше недели провели в клинике, поскольку Илья Авербух был в отъезде. Он готовил, а затем показывал шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

О том, куда он привезет любимую жену и сына из роддома Илья Авербху позаботился заранее. Некоторое время назад он приобрел просторный дом в Подмосковье, выполненный из экологичных материалов и расположенным рядом с водоемом и лесом. Словом, создал идеальные условия для новорожденного наследника и его мамы.

Лиза Арзамасова уже успела показать в микроблоге, как выглядит одна из комнат особняка. Она поделилась фото, на котором запечатлела лежащего в коляске сына. Снимок сделан в интерьерах особняка. Он выдержан в пастельных тонах и выполнен с большим чувством вкуса и стиля.

Большие панорамные окна с римскими шторами сливочного оттенка, мягкие сиденья, интерьерные подушки и мягкий ковер с принтом приглушенного лавандового и зеленых цветов.

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