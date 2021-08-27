«Катька приперлась в три ночи»: Солнцев потребовал ввести комендантский час для пенсионеров

Как отметил шоумен, его жена снова начала пить.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович пришла домой в три часа ночи пьяной.

«Вчера Катька опять приперлась домой навеселе и в три ночи. Почему бы на законодательном уровне не ввести комендантский час для всех пенсионеров? Скажем, после 23 ночи на улицу ни ногой!» Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, для него загадка, почему детей нельзя ночью на улицу отпускать, а пожилая дама может спокойно развлекаться и праздно шататься. При этом еще и разогреваясь спиртным. Гоген Солнцев поинтересовался, поддержали бы его подписчики, если бы он стал продвигать данную инициативу в Госдуму.

Напомним, что жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович регулярно уходит в запои. Фрик уже не раз лечил ее в различных клиниках, однако проходит время и пенсионерка снова начинает злоупотреблять спиртными напитками. Причем порой она устраивает драки с молодым мужем.

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