«Подарил новое обручальное кольцо»: Солнцев с пожилой женой устроили БДСМ-вечеринку на даче

Как отметил фрик, Екатерина Терешкович не пьет уже несколько дней.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что устроил с женой в честь деревянной свадьбы БДСМ-вечеринку на их общей даче.

«В день деревянной свадьбы мы замутили с Катей БДСМ-вечеринку на двоих. Мы сейчас на даче живем. Я подарил ей в честь юбилея свадьбы новое обручальное кольцо. Она старое потеряла, хотя мне все говорят, что она его пропила. Что подарила мне она? Не пьет уже несколько дней. Это для меня лучший подарок». Гоген Солнцев

Напомним, что у 66-летней Екатерины Терешкович давно наблюдаются проблемы с алкоголем. Женщина периодически уходит в запои, так что ее 40-летнему мужу приходится очень нелегко.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович сыграли свадьбу в 2016 году. Они частые гости различных ток-шоу на телевидении. Причем порой разборки друг с другом они устраивают прямо во время прямых эфиров, чем уже успели шокировать многих россиян.

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