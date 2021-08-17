«Пять лет с тобой мы строим счастье, и на двоих одна душа»: Солнцев отметил с женой деревянную свадьбу

Как отметил фрик, Екатерина Терешкович изменила в корне его жизнь.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поздравил пожилую жену Екатерину Терешкович с деревянной свадьбой. Как он отметил, пять лет назад супруга в корне изменила его жизнь. Подруга прислала ему стихи, которые шоумен решил показать общественности.

«Пять лет с тобой мы строим счастье, и на двоих одна душа. Ты дар, сокровище, богатство. С тобой навеки, навсегда. Сегодня наша годовщина. Для гордости у нас причина. Пять лет тебя уже люблю. И без тебя не проживу!»

Гоген Солнцев

«Сложно узнать Екатерину на этой фотографии. Конечно, я вас поздравляю», «С годовщиной свадьбы. Прекрасно смотритесь вместе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 40-летний Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович часто становятся гостями различных шоу-программ. При этом часто их походы на телевидении оборачиваются скандалами. Гоген Солнцев нередко обвиняет свою жену в пьянстве. Он не раз отправлял ее на реабилитацию, но Терешкович время от времени срывается.

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