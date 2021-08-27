«Мы вам мужские подберем»: Алексей Ягудин высмеял Илью Авербуха в белых ботинках на льду

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в Instagram высмеял своего товарища и коллегу хореографа Илью Авербуха.

Алексей Ягудин разместил забавное видео, на котором Илья Авербух находится на катке в белых ботинках. При этом в руках муж актрисы Лизы Арзамасовой держит телефон. В какой-то момент он сталкивается с проезжающей мимо девушкой. При этом в белых коньках Авербух выглядит не очень уверенно на льду.

«Илья Изяславович. Может, вам на подкаточку? Приезжайте в Сочи, мы вам ботиночки мужские подберем, черные, и научим уверенно стоять на льду». Алексей Ягудин

«Лех, это тапочки», — ответил в комментариях Илья Авербух.

«Факты и видео говорят о другом», — продолжил подшучивать Ягудин.

Напомним, что Илья Авербух недавно во второй раз стал отцом. Сына, которого назвали Лев, ему родила актриса и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова.

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