«Какая смелая»: звезда «Содержанок» Мороз вновь оголилась в кадре

Актриса Дарья Мороз и театральный режиссер Константин Богомолов развелись несколько лет назад. С тех пор звезда «Содержанок» воспитывает их совместную дочь, активно снимается в кино и радует фанатов новыми кадрами порой весьма откровенными. На этот раз Дарья запечатлелась в соблазнительном образе. Она позировала в лифчике, прикрыв живот скомканной рубашкой.

«С каждым днем становится все соблазнительнее и желаннее! Какое тело! Даша, вы красивы, какая смелая!», — писали пользователи Сети.

К слову, в сериале «Содержанки» актрисе не раз приходилось оголяться на камеру и сниматься в постельных сценах. Ранее Дарья отмечала, что такие сцены ей даются очень нелегко.

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