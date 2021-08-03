«Эти фоточки долго ждали своего часа»: звезда «Содержанок» Дарья Мороз подразнила бюстом в прозрачной блузке

Актриса театра и кино смогла показать откровенный кадр лишь по завершении третьего сезона сериала.

Актриса Дарья Мороз у себя в микроблоге активно публикует фото видео не только из семейной жизни, но и рабочие моменты. Новый пост звезда сериала «Содержанки» посвятила окончанию третьего сезона нашумевшей картины, представ перед подписчиками на селфи в наряде своей героини Лены, облаченной в сексуальный полупрозрачный наряд.

«Все уже посмотрели финальную серию? Эти фоточки долго ждали своего часа», — призналась актриса.

Тонкая ткань блузки подчеркивает бюст актрисы, а портупея на обнаженном бедре добавляет эротизма в образ. Именно в таком откровенном наряде звезда феерично танцевала с другими героинями трилогии в финале сезона. Подписчики поспешили оставить в комментариях свои впечатления:

«Восхищаюсь вами — вы прекрасны!», «Концовка фильма… однако. Ничего не поняла», «Меня тоже, к сожалению, разочаровал конец. Первый сезон был самый бомбический», «Дарья, Вы прекрасная. Но финальную серию я не поняла», «Финальный танец — это потрясающе!» — написали люди.

Напомним, что первые два сезона сериала были сняты экс-мужем Дарьи Мороз, Константином Богомоловым. Над третьим уже работал отец звезды, режиссер Юрий Мороз.

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