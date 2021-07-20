Героиня Мороз погибнет, а Эрнст все кинут: чем могут закончиться «Содержанки-3»

Через две недели мы узнаем, чем же завершится популярная эпопея.

На видеосервисе Start каждый четверг выходят новые серии третьего сезона популярного сериала «Содержанки». Интриги, скандалы, расследования, но в этот раз зрителей ждет развязка.

Режиссером нового сезона стал Юрий Мороз. Он стал уже третьим «путеводителем» проекта после Константина Богомолова и Дарьи Жук.

Поклонники считают, что третий сезон получился более «мужским». Это история про богатых хищников, которые огородились от внешнего мира и кишат в своем собственном террариуме, пытаясь заглотить коллегу по несчастью.

Главная героиня – персонаж Дарьи Мороз (Лена Широкова), которая ведет двойную игру. Оказывается, что она все время работала на прокуратуру и была с Глебом Ольховским (Владимир Мишуков) для того, чтобы выкрасть у него информацию. Но под конец ей вроде как становится жалко своего благодетеля, и она пытается его спасти. Но это не точно.

Певица Карина Штерн (Сабина Ахмедова) выходит замуж за загадочного и опасного Чистякова. И все было бы хорошо, если бы муж уважал и не избивал. Карина понимает это, но считает себя заложницей ситуации.

Персонажи Софьи Эрнст, Марины Зудиной и других артистов отвратительны. Режиссер смог показать зрителю, насколько неприятными могут быть люди, преследовавшие единственную цель – деньги.

— Пожалуй, только герой Сергея Бурунова вызывает уважение, — заметила пользователь anna8765. – Он единственный, кто не врет самому себе. Набравшись сил, бросает жить, как жил и решает сделать то, о чем мечтал всю свою жизнь – покупает байк и уезжает.

— Сериал интересный, но сюжет перешел на опасные игры содержателей содержанок. И никаких любовных интриг, и любви, прям триллер, — отмечает kacheli_doma.

История запутанная, непонятно – кто есть кто. И конец может быть самым неожиданным.

— Что-то мне кажется, что Илья (решает проблемы Чистякова) связан с Квитко (представитель прокуратуры) и его цель — раздавить Чистякова. Глеб тоже не так прост, а у Лены пелена перед глазами, — пишет irina_plokhova97.

— У каждого своя игра, тот же Игорь (Сергей Бурунов) может сам все разрулить. Глеба посадят, певицу Карину убьют, Лена, наверное, тоже попадет под раздачу и погибнет, — считает iv_tokareva.

— Даша (Софья Эрнст) остается у разбитого корыта и уезжает туда, откуда приехала в Москву. Алексей Широков заводит новую семью с журналисткой! Ольга Крутова убивает Илью Лагутина! Мила становится хорошим и честным политиком. Дариус и новый актер (Александр Молочников) женятся, — вот так видит концовку deana_coppola.

Ну, а как все будет на самом деле – мы уже скоро узнаем. Осталось две серии!

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