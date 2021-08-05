Мороз рассказала, как отец реагировал на ее эротические сцены на съемках «Содержанок»

На видеоплатформе Start вышел третий сезон популярного сериала «Содержанки», который славится обилием эротических сцен. Режиссером новой части стал Юрий Мороз — отец актрисы Дарьи Мороз, сыгравшей в фильме главную роль.

Многие поклонники недоумевали — как Дарья снималась в сексуальных сценах при отце. Актриса же отмечает, что к этому вопросу относилась спокойно.

«Конечно, можно посчитать это дикостью, но мы люди — профессиональные. Семья — это семья, работа — это работа. В этом не было никакой проблемы, мы взрослые люди», — сказала Мороз.

Наоборот, Дарья призналась, что после премьеры первого сезона ей было неловко перед родными. По ее словам, отец был несколько смущен, но это чувство быстро прошло.

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