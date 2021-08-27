«Ох, и хороша Аллочка!»: в Сети обсуждают новую прическу Пугачевой, с которой она появилась в гостях

72-летняя Алла Пугачева, уже давно не выходя на сцену, продолжает привлекать к себе внимание публики. Каждое ее появление в свете или на людях становится предметом обсуждения: во что одета Примадонна, с кем она, о чем говорила – эти и многие другие моменты неизменно интересуют ее фанатов.

На этот раз легенда эстрады отметилась в гостях у давних друзей – Валентина и Марины Юдашкиных. О том, что к ним наведалась дорогая гостья, сообщила жена кутюрье и запостила у себя в микроблоге новое фото со звездой.

Подписчики сразу же заметили изменения во внешности Примадонны – она сменила прическу. Вместо привычной копны объемных волос на голове артистки была легкая укладка с убранными назад волосами и челкой-шторкой. И многие отметили, что такие волосы ей идут намного больше.

«Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической. Такая красивая, и шея такая … очень очень», «Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос», «Красивая Алла Пугачева», «Какие все красивые!!! Алла Борисовна все молодеет и молодеет», «Ох, и хороша, Аллочка!», — пишут в комментариях люди.

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