«Вкусный вечер»: Юдашкины с друзьями запечатлелись у костра

Валентин и Марина Юдашкины накануне посетили Переделкино. Знаменитый кутюрье с женой решили отдохнуть за городом и наведались в одно из местных заведений, находящихся прямо в лесной зоне. Компанию супругам составила чета Достман. Друзья расположились под открытым небом у костра и сделали несколько фото на память.

«Замечательный, уютный и вкусный вечер!!» — подписала светская львица снимки.

Для загородной поездки кутюрье серьезно утеплился. Он облачился в длинный стеганый пуховик. А жена, напротив, предпочла ехать налегке – она выбрала черную укороченную дутую куртку и легинсы в тон.

Кстати, 62-летняя Марина Юдашкина обладает фигурой на зависть. Жена модельера регулярно демонстрирует ее, облачаясь в элегантные наряды.