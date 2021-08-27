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Подтанцовка для мамы: дочка Орбакайте пустилась в пляс под хит певицы в живом исполнении

Кристина Орбакайте выступила на бьюти-празднике в торговом центре.

Подтанцовка для мамы: дочка Орбакайте пустилась в пляс под хит певицы в живом исполнении
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой Земцовой. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Этим летом Кристина Орбакайте стала сотрудничать с парфюмерно-косметической сетью магазинов и даже побывала в Италии на производстве ароматов. На сей раз старшая дочь Аллы Пугачевой отметилась в одном из торговых центров в качестве звездной гостьи, где пообщалась с покупательницами, а также выступила для них со своими хитами.

На мероприятие Орбакайте пришла не одна. Ее сопровождала 9-летняя дочка Клава, рожденная в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. И когда мама отправилась на сцену зажигать, наследница устроила родительнице подтанцовку в зале. Она умело и гармонично повторяла за артисткой все движения, двигаясь в такт и с удовольствием.

По всей видимости, дочка Орбакайте пойдет по маминым стопам, как и первенец Кристины Никита Пресняков. В восемь лет Клава Земцова уже записала свою первую песню, а сейчас активно занимается хореографией.

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