Ах, лето: внучка Примадонны Клава Земцова попрыгала на батуте под бабушкин хит

Девятилетняя дочь Кристины Орбакайте для веселого кадра нарядилась в лавандовое худи и шорты-бермуды.

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте ведет сразу два микроблоге в Instagram – личный и своей дочери, 9-летней Клавы Земцовой. Но чаще публикует наследницу все-таки у себя в аккаунте.

На этот раз Орбакайте сняла на видео, как внучка Пугачевой прыгает на батуте. Для дополнительного эффекта артистка замедлила скорость воспроизведения, а также наложила музыку на ролик. Причем, выбрала мамин хит «Звездное лето».

Клава Земцова на видео поддержала тренд на летний вариант трикотажного костюма, состоящий из лавандового худи и шорт-бермудов. Девочка растет настоящей модницей и старается наряжаться в соответствии с актуальными фэшн-веяниями, а знаменитая мама ее в этом поддерживает и помогает развивать вкус.

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