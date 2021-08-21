С акцентом на талию: Орбакайте в белоснежном комбинезоне с контрастным ремнем запечатлелась с детьми

Звезда за время отпуска в Греции успела сильно соскучиться по наследникам и показала дочку Клаву и младшего сына Дени.

Кристина Орбакайте практически все это лето проводит в Москве. Съемки продолжения комедии «Любовь-морковь», новые проекты и спектакли – такая работа требует личного присутствия от артистки. В перерывах между делами певица успела слетать с мужем в Грецию на недельку, где на одном из островов хорошо отдохнула.

Отпуск получился романтическим, без детей – девятилетняя Клава в это время гостила у бабушки Аллы в деревне. Прилетел в Грязь и средний из наследников, сын Дени Байсаров. По возвращении из отпуска звездная мама поспешила воссоединиться с маленькой дочкой и младшим сыном, и вместе они провели вечер пятницы.

Для семейного вечера Кристина Орбакайте облачилась в белоснежный комбинезон с акцентной деталью – контрастным ремнем на талии. Образ получился удобным и стильным, и звезда в нем явно не осталась незамеченной.

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