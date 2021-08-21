Модельной походкой: Орбакайте предстала с повзрослевшим сыном Дени и дочкой Клавдией

Кристина Орбакайте уже длительное время счастлива в браке с Михаилом Земцовым. У них подрастает дочка Клавдия. Девятилетняя девочка учится в США. Однако родители часто привозят ее в Россию. Этим летом она смогла повеселиться с наследниками Аллы Пугачевой двойняшками Лизой и Гарри. Девочка гостила в замке Примадонны, пока ее родители отдыхали в Греции.

Лишь недавно Орбакайте вернулась в Москву. Она успела отметиться на репетиции, так как собирается в гастрольный тур. А вот накануне певица провела время с детьми. Приехал в столицу и ее сын от прошлых отношений Дени Байсаров. 23-летний парень давно живет самостоятельно.

В соцсети певица поделилась кадрами, на которых дефилирует в белом комбинезоне и золотых туфлях. Кристина обнимала сына, облаченного в костюм оверсайз болотно-зеленого цвета. А вот Клавдия шла в брюках с принтом и футболке с пышными рукавами.

Поклонники восхитились редкими семейными кадрами. Многие отметили, что внучка Аллы Пугачевой подросла. Другие были поражены тому, каким взрослым стал Дени. «Вот это парень! Выше мамы», «Какой Дени красавец, модель», «Клавдия такая счастливая», «Кристина, вы счастлива мама красивых деток», «Дени поражает, такой мачо», «Где вы прятали такого сына», «Никиты не хватает», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что у Орбакайте также есть старший сын Никита Пресняков, рожденный от Владимира Преснякова.

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