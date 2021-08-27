«Все показала?»: Седокова с расставленными ногами позировала на прибрежных камнях

В последнее время Анна Седокова реже появляется в Сети. Недавно певица выпустила новый альбом, сменила несколько стран, снимая свежие клипы, отпустила дочь учиться в другой город. Накопившуюся усталость она назвала эмоциональным выгоранием. Об этом Анна написала в своем Instagram.

«Но я знаю, что с этим делать. Хотя пока не об этом. Пока о том, что когда живешь на пределе эмоций, когда забираешься высоко, то и падать тебе далековато. И с этим нужно смириться. Это нормально», — написала Седокова.

Размышления она сопроводила свежими снимками, на которых позировала в прибрежной зоне, накинув легкий плащ.

больше по теме Спортивный стиль: Анна Седокова поддержала тренд на трикотажные костюмы Певица выбрала яркий цвет для повседневного аутфита.

«Ого, красота! Все показала? Огонь просто!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: