Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Уместно ли носить красную помаду в офис: мнение визажиста
Видео

«Все показала?»: Седокова с расставленными ногами позировала на прибрежных камнях

Снимком артистка поделилась в своем Instagram.

«Все показала?»: Седокова с расставленными ногами позировала на прибрежных камнях
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

В последнее время Анна Седокова реже появляется в Сети. Недавно певица выпустила новый альбом, сменила несколько стран, снимая свежие клипы, отпустила дочь учиться в другой город. Накопившуюся усталость она назвала эмоциональным выгоранием. Об этом Анна написала в своем Instagram.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

«Но я знаю, что с этим делать. Хотя пока не об этом. Пока о том, что когда живешь на пределе эмоций, когда забираешься высоко, то и падать тебе далековато. И с этим нужно смириться. Это нормально», — написала Седокова.

Размышления она сопроводила свежими снимками, на которых позировала в прибрежной зоне, накинув легкий плащ.

«Ого, красота! Все показала? Огонь просто!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотоНовости google