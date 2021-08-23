«Сдоба в каплях воды»: Анна Седокова в бикини на тесемках вальяжно позировала у бассейна

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Потом она построила сольную карьеру, как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. Певица обладает нестандартной фигурой. Многие сравнивают ее с Ким Кардашьян. Артистка родила троих детей от разных мужчин. Но вот уже около года она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Влюбленные все лето путешествуют.

Примечательно, что Седокова без стеснения демонстрирует фигуру. На этот раз она решила подразнить поклонников, опубликовав фото в бикини. Певица вальяжно легла у бассейна. Она предстала в розовом мини-бикини на тесемках. Артистка блеснула пышными бедрами, а также роскошным бюстом. Анна только искупалась, поэтому на теле блестели капли воды. Она выгула спину, для эффектного кадра.

«Нам всем просто необходим четвертый месяц лета», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Раньше многие критиковали ее за пикантные фото. Однако певица предпочитает не обращаться внимание на хейтеров. «Хороша Седокова даже 15 лет спустя», «Вы та девушка, от которой мурашки», «Ну так то классная фигурка», «Сдоба в каплях воды», «Намочила орешек», «Роскошный формы», «Словно русалка», — прокомментировали пост подписчики.

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