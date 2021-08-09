«Что она с собой сделала?»: Седокова поманила аппетитной грудью, но нарвалась на критику

Накануне Анна Седокова представила фанатам свой новый альбом Secret Soul. Над ним артистка работала с особым трепетом. Ведь даже клипы она снимает в разных частях света, начиная от Москвы и заканчивая Лос-Анджелесом. О чем всегда рассказывает в своем микроблоге. На этот раз Седокова показала кадры, на которых позировала в топе-бандо, блеснув своими роскошными формами, но неожиданно нарвалась на критику.

«Девочка из силикона, ничего человеческого нет, все искусственное! Что она с собой сделала? Совсем на себя не похожа! Какая красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова устроила свою личную жизнь. Артистка вышла замуж в третий раз. Избранником ее стал баскетболист Янис Тимма.

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