Эксперт по туризму назвала стоимость отдыха семьи Джигана на греческом острове Крит

В этом году рэпер отдыхал в компании жены, детей и поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Эксперт по туризму Стелла Халикова-Брундукова назвала примерную сумму, которую выложили за отдых на греческом острове Крит семья рэпера Джигана. Певец отдыхал в этом году со своей женой моделью Оксаной Самойловой и четырьмя детьми – тремя дочками и сыном.

«Предпочитают они брать одну виллу для Оксаны и Джигана и два номера для нянь и детей. Эта президентская вилла обошлась за неделю в полтора миллиона рублей».

Стелла Халикова-Брундукова

Отметим, что рядом с Джиганом отдыхал в этом году поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Правда, он в отличие от семьи рэпера остановился не в отеле, а в собственном особняке.

Ранее поп-король уже говорил, что в Греции у него имеется прекрасная вилла, рядом с которой даже есть маленький остров, где музыкант любит проводить свободное время с многочисленными друзьями из мира шоу-бизнеса, сообщает 5-tv.ru.

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