«Не судите ребенка строго»: дочь Самойловой и Джигана Ариэла впервые вышла на сцену с песней в стиле рэп

Джиган и Оксана Самойлова с шиком отметили день рождения своей старшей дочки Ариэлы. Праздновать ее 10-летие они стали еще до именин, сняв специально для нее президентский люкс в дорогом отеле с видом на Красную площадь, где устроили для нее сюрприз в виде торта, воздушных шаров, подарков и развешанных фотографий с ней.

Затем заботливые родители сводили малышку в спа и в магазин за сумочкой Louis Vuitton. Ну а в сам день рождения подарили ей «айфон», несколько коробок игрушек и 50 тысяч рублей. Кроме того – закатили масштабную вечеринку. Знаменитой паре очень хотелось, чтобы их дочь почувствовала себя особенной. Похоже, что им это удалось, особенно после того, как Ариэла вышла на сцену в роли артистки, впервые исполнив песню перед зрителями.

Оксана Самойлова показала в личном блоге, как все происходило. Девочка вела себя уверенно, а ее любящий отец Джиган как мог поддерживал, то и дело целуя ее то в щечку, то в лобик.

«Это очень личное видео для нас — первое выступление Ари на сцене, и она первый раз поет в микрофон. При этом у нее было всего 5 занятий по вокалу. Поэтому не судите ребенка строго», — попросила Оксана своих фолловеров.

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