Скромность украсит: Лариса Гузеева в «Давай поженимся!» будет менее яркой

Артистка Лариса Гузеева разместила на личной странице в Instagram свежее фото из нового выпуска передачи «Давай поженимся!». Примечательно, что теперь главная сваха страны будет менее дерзкой и эпатажной.

Гузеева подчеркнула, что ее отпуск завершился. Телеведущая вместе с командой Первого канала готовит для своих зрителей новые запоминающиеся знакомства и ярких героев. А вот сама Лариса Андреевна сменит кричащие наряды. Также Гузеева вместо хитрого взгляда будет радовать поклонников непринужденной улыбкой.

«Отпуск закончился! Фото с экрана прислал стилист мой Сашка. Решила с нового сезона выглядеть скромно. А как вы провели это лето?», — отметила Гузеева.

Поклонники Ларисы Андреевны остались довольны преображением актрисы. Неизвестно, приживется ли скромный образ звезды «Жестокого романса» в народе. Однако пока фолловеры знаменитости уверены, что перемены пошли Гузеевой на пользу:

«Скромность — твой конек», «Красавица моя любимая, бомба», «Очень Вам подходит этот стиль и взгляд», «Очень стильный образ», «Очень элегантно», «Ларисочка, супер! Молодая и красивая, как всегда. Я сначала подумала, что это доченька Ваша Олечка».

Напомним, что отпуск Гузеева провела на море вместе со своей любимой дочерью Ольгой.

Смотрите также: