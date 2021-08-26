Отдых в Хорватии: Зудина в белоснежном платье с открытыми плечами предстала с сыном и дочкой Табакова

Марина Зудина много лет прожила с Олегом Табаковым. Народный артист ушел из жизни в 2018 году. У него остался сын Павел, который пошел по его стопам и стал актером. Также подрастает и дочка Мария, которой 15 лет. Вдова актера заботится о младшей наследнице и принимает участие в жизни сына, хоть он уже и стал самостоятельным. Недавно дочке Павла Мией исполнился один год.

Этим летом Зудина уехала отдыхать в Хорватию. Как оказалось, город Сплит — ее излюбленное место. Там она снова остановилась на побережье с детьми. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлелась с наследниками. Они были одеты в одной гамме. Марина облачилась в белое легкое платье с открытыми плечами, а ее дочка предпочла белое платье на бретельках. Павел предстал в футболке и брюках.

«Когда дети маленькие, то у них велика потребность в родителях, а когда они вырастают , то у родителей потребность быть рядом с ними значительно больше, чем у них… И с каждым годом для меня это все более ощутимо! Я счастлива, что мы вместе! Там, куда мы приезжали всей семьей на протяжении многих лет! Где часто с друзьями отмечали День Рождения Олега Павловича и он очень любил это прекрасное место в Хорватии! И в этом году Павел прилетел к нам именно 17 августа, в день рождения отца», — рассказала Зудина.

Поклонники восхитились семейным кадром. На фото отреагировала даже Дарья Мороз, которая снималась с актрисой в сериале «Содержанки». «Красота какая», — написала она. «Счастье — оно так и выглядит. Именно так, Марина. Вместо тысячи слов», «У вас очень красивые дети, замечательное продолжение вас и Олега Павловича», «Молодая, красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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