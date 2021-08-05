«Как прекрасно, что она есть»: Зудина показала редкие кадры с сыном Табакова и маленькой внучкой

Марина Зудина долгое время встречалась с Олегом Табаковым. Они поженились, когда их роман длился уже 10 лет. Актриса подарила ему сына Павла, а также дочку Марию. Примечательно, что наследник Табакова пошел по его стопам и стал актером. Он не частый гость на светских раутах и предпочитает скрывать личную жизнь. Однако не так давно стало известно, что сын Олега Павловича успел стать отцом.

Последние пять лет его видели с молодой актрисой Софьей Синицыной. В августе 2020 году у нее родилась дочка. Выяснилось, что именно Павел — отец малышки по имени Миа. Подтвердила свой новый статус бабушки и Зудина. Она пояснила, что в их семье не ловят хайп и рассказывают столько о личной жизни, сколько считают нужным. 5 августа Марина поделилась кадрами с крещения внучки в честь ее дня рождения. На видео молодой отец держит кроху на руках.

«Ровно год назад родилась Миа Павловна Табакова! Я поздравляю ее родителей Павла и Соню с рождением веселой и доброй девочки! Поздравляю всех, кого объединила Миа! Счастья ей, здоровья, радости! Как прекрасно, что она есть! На видео — родители, крестные родители, мама Сони, Мария Табакова, няня Мии», — поделилась звезда.

Поклонники умилились семейным кадрам. Многие отметили, что Павел — хороший папа. «Поздравляем малышку с годиком, родителей с дочерью, вас, Марина, молодая и прекрасная бабушка, с внучкой! Счастья вам!», «Ого, не знала, что Павел уже отец, а вы прекраснейшая бабушка», «Даже не знала, что у Павла есть девушка, ни то что дочь», «Вот это новость! Вот это вы долго скрывали от многих», — прокомментировали пост подписчики.

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