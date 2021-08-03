«Когда дочь вырастает»: Зудина показала 15-летнюю наследницу Табакова, вышедшую в свет в платье макси

Марина Зудина и ее дочь Мария от Олега Табакова являются частыми гостями фестиваля искусств в Москве «Черешневый лес». Наследницу народного артиста ранее замечали в филармонии в цветочном платье длины мидакси с распущенными волосами и в туфлях на низком широком каблуке. Она выделялась среди своих сверстниц скромным и романтичным обликом.

На сей раз Мария Табакова решила добавить в свой стайл некоторую динамичность, облачившись в кроссовки на массивной подошве. Однако она вновь предпочла длинное платье с рисунком в виде цветов, правда, более крупных. Также на ее плече появилась белая сумочка с типографским принтом.

Симпатичную юную девушку фотокорреспонденты, приглашенные на фестиваль, никак не хотели оставить в покое. Ее мать скромно стояла в стороне, а позже с определенной долей грусти, но с нескрываемым восторгом написала в личном блоге:

«Когда дочь вырастает, то уже фотографируют ее, а не тебя…»

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