«Василий, добро пожаловать!»: Боярская, Зудина и другие звезды поздравили Безрукова с рождением сына

Сергей Безруков — один из самых известных актеров в стране. Многие любят его за роль в сериале «Бригада». Однако теперь в его копилке уже десятки ярких ролей. Несколько лет назад он сыграл Бориса Годунова. К слову, он обрел счастье и в личной жизни. У артиста гармония в семье с женой Анной Матисон. Они состоят в браке уже пять лет. Девушка является сценаристом и режиссером. Она уже подарила избраннику двоих детей: дочку Марию и сына Степана.

А не так давно Безруков объявил, что в их семье снова грядет пополнение. Тогда он находился в Сочи на съемках. Однако Анна показала округлившийся живот, подтвердив его слова. А 24 июля супруга актера стала мамой в третий раз. Она родила еще одного сына, который получил имя Василий. Сергей присутствовал на родах. Он поделился трогательным фото из палаты, где Матисон лежала, держа малыша на руках.

«Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — написал артист.

Его вскоре поздравили друзья и коллеги. Одной из первых на пост отреагировала Елизавета Боярская. «Какое счастье! Пусть Господь бережет вашу семью! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать!» — отметила она. А вот Марина Зудина не смогла найти слов, но оставила эмоджи в виде сердца и написала: «Сережа, Аня». Александр Ревва тоже не остался в стороне.

«Поздравляю с большим счастьем!» — прокомментировал он кадр. «Дорогой, поздравляю вас! Дай Бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви», — присоединился Эдгар Запашный. «Сергей Витальевич, с рождением Василия Сергеевича», — отметился Виталий Гогунский.

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