«Я не ощущаю себя несчастным человеком»: Бородина высказалась после развода с Омаровым

Как отметила телеведущая, не надо ей писать, что она якобы прячет за улыбкой грусть.

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram решила рассказать подписчикам о своей личной жизни. Звезда проекта «Дом-2» заметила, что не надо ей каждый день писать, якобы она скрывает грусть за своей улыбкой. Это совсем не так.

Как отметила Ксения Бородина, сильные люди всегда умеют собраться в нужный момент. Несмотря на все сложности, идти по жизни дальше навстречу своему возможному счастью и видеть другие горизонты.

«Вы не знаете почему я приняла такое решение, но оставшись с девочками втроем, я не ощущаю себя несчастным человеком. Наоборот, они мне столько силы дают, что мы готовы все Алтайские горы свернуть. Кто рад за нас и готов своей поддержкой бодрить ежедневно — вам огромное спасибо». Ксения Бородина

Напомним, что телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров расстались после шести лет брака. У них есть совместная дочь Теона. Девочке в этом году исполнится шесть лет.

Смотрите также: