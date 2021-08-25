Леди в алом: Бородина в силуэтном платье с рукавами-фонариками и на шпильках пришла на праздник

Телеведущая приехала на Алтай вслед за Нюшей и Викторией Лопыревой. Они оказались на роскошном торжестве своей подруги Елены Блиновской.

Ксения Бородина не скрывает, что решила поменять свою жизнь. В этом году она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая первое время умалчивала о проблемах в отношениях. Потом она стала регулярно ходить на вечеринки и видится с подругами. Этим летом звезда телестройки уже успела отдохнуть в Турции, а вот на днях она улетела на Алтай. Там решила с размахом отметить день рождения блогер и организатор разных марафонов Елена Блиновская.

Утром 25 августа Ксения прилетела на виллу. Она успела отметиться на пижамной пати, с которой началось утро именинницы. Потом все гости ушли собираться на праздник. Телеведущая сделала легкие локоны в голливудском стиле. Она также облачилась в алое атласное мини-платье с рукавами-фонариками и разрезом. Образ дополнили лаконичные туфли-лодочки со стразами. Она продефилировала по улице.

«Детей куда-то забрали, и в итоге я осталась одна», — призналась знаменитость.

На машине Бородина приехала в ресторан. Все в зале было украшено живыми растениями, был продуман ландшафтный дизайн. Телеведущая покаталась на подвесной качели. Примечательно, что она встретила на вечеринке Викторию Лопыреву, которая оделась в одной гамме с ней. А ведущими праздника стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Ведущая «Дома-2» с радостью увиделась с друзьями.

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