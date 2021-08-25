Курбан этого не переживет: Ксения Бородина в платье с неприлично глубоким декольте засветила ареолы

Российские селебрити в последние дни августа веселятся отнюдь не только в Сочи на «Новой волне». Роскошную вечеринку по случаю своего дня рождения закатила блогер Елена Блиновская на Алтае, и часть звезд переметнулась туда.

На празднике в шикарном по красоте месте замечены Ксения Собчак, Ксения Бородина, Виктория Лопырева, Светлана Лобода и даже сам поп-король Филипп Киркоров.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, которая после развода с Курбаном Омаровым стала позволять себе более откровенные наряды, предстала на вечеринке в роскошном красном платье с рукавами-фонариками и неприлично глубоким вырезом. Таким, что во время танцев под хит Лободы Ксения Бородина засветила ареолы на груди.

«Настроение – жги, малышка!» — подписала свои снимки и видео в микроблоге Бородина.

Среди подписчиков Ксении Бородиной, как оказалось, немало тех, кто считает, что женщине нужно прятать свою красоту и сексапильность.

«Шарики вывалятся скоро», «Что за наряд? Без мужа одичала?», «Вам очень шли скромные наряды», «Как один известный модельер говорит, все свое красивое должно оставаться для себя, а не выставляться напоказ», «Развелась — как будто с цепи сорвалась. Угомонись уже, Ксюша. Так и кричишь: хочу мужика!» — осудили Ксению Бородину в Сети.

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