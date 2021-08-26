«Я уже не могу работать ночью»: Алика Смехова внесла важный пункт в контракт с работодателями

Как отметила актриса, с недавних пор она стала жаворонком.

Актриса Алика Смехова в Instagram заявила, что изменила условия в контрактах со своими работодателями. Она стала жаворонком. Рано просыпается, но при этом и рано засыпает.

«Для меня теперь проснуться рано утром — естественный и приятный процесс. И отходить ко сну я тоже стала рано. Даже в киноконтрактах внесла пункт, что ночные смены невозможны. Меня просто вырубает, и я уже не могу работать ночью». Алика Смехова

Как отметила актриса, раньше в полночь ее жизнь только начиналась. Сейчас же все в корне изменилось. Алика Смехова попросила своих подписчиков поделиться, кем являются они – совами или жаворонками.

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Напомним, что Алика Смехова – дочь знаменитого Атоса Вениамина Смехова. За ее плечами три неудачных брака. Актриса воспитывает двух сыновей. Старшему Артему в этом году исполнился уже 21 год. Младшему наследнику Алики Смеховой Макару в этом году будет уже 14 лет.

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