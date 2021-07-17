«Похоже на проповедь»: Алика Смехова вспомнила, как последний раз встретилась с Петром Мамоновым

Актриса Алика Смехова разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с Петром Мамоновым. Примечательно, что фото было сделано на последней встрече знаменитости с артистом.

Смехова отметила, что она случайно увидела Петра Николаевича на борту самолета осенью этого года. По словам Алики, актер тогда говорил загадочные и важные вещи. Монолог Мамонова напомнил Смеховой проповедь.

«Последний раз мы встретились с Петром Мамоновым этой осенью в самолете по дороге из Питера в Москву. Обрадовались друг другу (очень давно не виделись), сидели вместе и много разговаривали. Вернее говорил он, это было даже похоже на проповедь… Очень глубокую и важную… Про любовь, про боль, про веру… А на прощание подарил мне раритетную виниловую пластинку Beatles 1963 года выпуска. Встречала его жена… Мои соболезнования родным и близким, всем нам…», — написала артистка в комментариях под фото.

Алика показала счастливого и одновременно задумчивого Петра Николаевича. Артист позировал рядом с коллегой на борту самолета.

«Со святыми упокой, Христос, душу раба Твоего, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная», — добавила Смехова.

Напомним, Петр Мамонов умер в возрасте 70-ти лет 15 июля от последствий коронавируса.

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