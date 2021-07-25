Только один цвет: Алика Смехова поддержала тренд на монохромный образ

Актриса Алика Смехова опубликовала в личном микроблоге фото в аутфите из однотонных вещей. Примечательно, что знаменитость повторила за Полиной Гагариной.

Напомним, недавно исполнительница Полина Гагарина выбрала белый цвет в качестве основы своего лука. Артистка прилетела с детьми в Ялту. После концерта певица прогулялась по улочкам солнечного города в футболке и шортах свободного кроя, а также кроссовках цвета сливочного мороженого.

А недавно актриса Смехова поддержала Гагарину, показав аутфит такого же белоснежного цвета.

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«Фото с премьеры сериала «Плохой Доктор»», — отметила Смехова.

Алика выбрала топ с квадратным вырезом, брюки свободного кроя, а также жакет и сумочку Louis Vuitton на цепочке. Все вещи были окрашены в белоснежный оттенок.

«Чудесная, очаровательная, привлекательная», «Красавица! Алика, Вам хорошего дня и отличного настроения!», «Алика, когда видишь Вас на фото — неподражаемую и шикарную, невозможно переключиться с картинки», «Прекрасно выглядите, назло всем», «Алика, одежда на тебе — нет слов, модно, со вкусом, фигура у тебя супер», — написали восторженные поклонники Смеховой в комментариях под фото.

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