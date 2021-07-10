«Шик и блеск»: Алика Смехова повеселилась у друзей в наряде с корсетом

Актриса Алика Смехова похвасталась крупными украшениями с желтыми камнями. Свежие снимки ярких ювелирных изделий знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Алика отметила, что побывала на мероприятии своих друзей. Смехова появилась на свадьбе в монохромном образе. Черный стал главным цветом в аутфите артистки. Однако темный оттенок не выглядел мрачным за счет силуэтов изделий и ярких украшений.

«Год назад из-за пандемии мы не смогли отметить юбилей моего друга, и вот мы все собрались вчера отметить это событие,а сегодня Валера и его чудесная жена Маша (они уже 13 лет как подарили мне мою крестную дочку) решили устроить для друзей свою свадьбу», — отметила Алика.

К слову, наряд Смеховой состоял из корсетного топа с открытыми плечами, юбки длины миди и сабо в цвет наряду артистки. Алика завершила образ собранной прической и массивными ожерельем и серьгами.

«Алика, Вы, как всегда, прекрасны! Умная, талантливая, очаровательная!», «Красота, шик и блеск», «Какая вы здесь классная. Совсем стройная, прямо девочка девочка, а не мама двоих пацанов», «Вы очаровательны, Алика!», — отметили поклонники актрисы в комментариях под фото Смеховой.

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