«К детям не должна приближаться Макеева»: Малькова выставила ряд требований бывшему мужу

В эти дни Анастасия Макеева и Роман Мальков находятся в Словении. Актриса приехала в Любляну с гастролями, а ее новый муж тем временем пытается встретиться со своими сыновьями и дочкой. Они, по словам Светланы Мальковой, находятся на запланированном отдыхе, поэтому свидания пока не получилось.

К тому же многодетная мама выставила ряд требований бывшему мужу. В их числе погашение задолженности по алиментам, начиная с марта, а это порядка 300 тысяч рублей, плюс издержки на адвоката – 75 тысяч рублей. Об этом Светлана объявила в своем Instagram.

«К детям не должна приближаться твоя нынешняя супруга Макеева А.В., чтобы не создавать провокации, как это случилось с Андреем и Анютой. Если тебя не устраивают данные требования, просьба предоставить своего адвоката. Только, пожалуйста, не того, кто составлял предыдущие иски. Все-таки мой адвокат не умеет разговаривать на не профессиональном языке», — написала Малькова.

Кроме того, Светлана требует, чтобы Роман посещал детей раз в месяц.

«Регулярно раз в месяц ты должен навещать детей на территории их фактического проживания, то есть в Словении, чтобы избежать травмирующих ситуаций. Предупреждать о своем визите ровно за 2 недели до приезда, чтобы мы смогли согласовать все планы с детьми», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Романа, 16-летний Андрей, еще весной переехал к отцу и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Любляне.

Смотрите также: