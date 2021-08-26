Костюмы на 540 тысяч рублей: Асмус сменит в спектакле на сцене Театра Ермоловой шесть нарядов

Актриса Кристина Асмус сменит сразу шесть нарядов на сцене Театра имени Ермоловой в постановке «Леди Макбет», где ей досталась главная роль молодой купчихи Катерины Львовны Измайловой.

На сайте Госзакупок появилась информация о купленных платьях для звезды. Асмус на сцене сменит шесть нарядов: платье черное, бордовое, светлое с вышивкой, льняное, кружевное. Кроме того, ей купят накидку, корсет, украшение на шею и даже трусы-шорты. Костюмы актрисы обойдутся театру в 540 тысяч рублей.

Кроме того, стало известно, что всего контракт на пошивку костюмов к спектаклю составляет почти три миллиона рублей. Большие деньги будут потрачены на обувь, изготовление и установку декораций. Общие затраты на премьерный спектакль равны баснословной сумме в семь миллионов 223 тысячам рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олег Меньшиков уволил 18 актеров из Театра имени Ермоловой. Одной из основных причин как раз стало безденежье в культурном учреждении, вызванное пандемией.

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