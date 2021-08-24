Меньшиков рассказал о меню, которым будут баловать перед спектаклями в Театре имени Ермоловой

В сторис Instagram сообщества поклонников Олега Меньшикова появились кадры, на которых художественный руководитель дал в одном из ресторанов символический старт новому 96-му сезону. При этом он провел презентацию нового театрального меню.

«Шесть часов вечера. У вас два билета в Театр имени Ермоловой. Вам хочется не просто в буфет, а вкусно поесть. И вот тут-то вы сможете попробовать два сета. «Первый звонок» и второй звонок». А вот третий звонок вы услышите уже непосредственно в Театре имени Ермоловой». Олег Меньшиков

Также Олег Меньшиков рассказал, что ждет в ближайшее время зрителей в Театре имени Ермоловой. На основной сцене зрителей ожидает три премьеры. Режиссер Данил Чащин откроет сезон спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова. В ноябре режиссер Олег Долин представит постановку пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно», а в январе режиссер Талгат Баталов выпустит спектакль по сатирической прозе Александра Цыпкина «Идеальный Че». Для зрителей Театр имени Ермоловой откроется 18 сентября.

Напомним, что Олег Меньшиков уволил порядка двадцати актеров в минувшее театральное межсезонье. Недовольные артисты собрали пресс-конференцию по этому поводу, где выразили свою позицию.

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