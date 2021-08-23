«Отношение к нам безобразное»: дочь Папанова выступила с критикой в адрес Меньшикова

Как отметила актриса, на сцене Театра имени Ермоловой совсем не осталось детских спектаклей.

Дочь легендарного советского актера Анатолия Папанова Елена во время пресс-конференции в пух и прах раскритиковала худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Об этом сообщает с места событий корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Сейчас на сцене нашего театра совсем не осталось детских спектаклей. А в пьесе «Дачники» по произведению Горького есть мат. Отношение к нам безобразное. Попасть на спектакль невозможно. Для этого надо обратиться к Меньшикову. А без пропуска тебя, человека, работающего в театре, просто не пропустят». Елена Папанова

Напомним, что Олег Меньшиков распрощался за последнее время более, чем с двадцатью актерами. Причиной стали, как он посчитал, низкие доходы театра. Сами уволенные актеры с таким решение худрука категорически не согласны.

Ранее Елена Папанова уже говорила, что об увольнении многие актеры театра узнавали через третьих лиц. Многие обращались к Олегу Меньшикову за пояснениями, но безрезультатно.

Смотрите также: